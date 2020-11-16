Alişan: Dördüncü yılımızda dört kişi olacağız

Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol, evlilik yıl dönümlerini sosyal medyadan kutladı.

2019 yılında oğulları Burak'ı kucaklarına alan Alişan-Buse Varol çifti, ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor.

Geçtiğimiz aylarda kız bebeklerinin olacağını açıklayan çift, Instagram hesaplarından birlikteliklerinin dördüncü yılını kutladı.

Şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ile çekilen karesini şu sözlerle yayınladı:

"YILLAR RÜYA GİBİ GEÇTİ"

"İlk fotoğraflarımızdan biri... Bugün dördüncü yılımızın ilk günü ve rüya gibi geçen üç yıl... Sevgiyle, aşkla, saygıyla... Dördüncü yılımızda Allah'ın izniyle dört kişi olacağız. Seni çok seviyorum aşkım. Dünyanın en güzel annesi, teşekkür ederim."

Varol da, şarkıcı ile pozunu şu sözlerle sosyal medya hesabından paylaştı:

"ELLERİMİZ HİÇ AYRILMASIN"

"Seninle üçüncü yılımız bitti, dörde giriyoruz. Zaman nasıl geçti hiç anlamadım. Bu üç seneye iki çocuk sığdırdık. Sen hayatımda tanıdığım en mükemmel kalpsin. Seni çok seviyorum kocacığım, iyi ki sen... Ellerimiz hiç ayrılmasın."