Alişan duygulandıran paylaşım! Yeğeni Eyşan'ın doğum gününü kutladı

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Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan, yeğenlerinin tüm ihtiyaçlarını üstlenmişti.

Alişan, 'kardeşimin emaneti' dediği yeğeni Eyşan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

"15 YIL GEÇTİ"

Sosyal medya hesabından yeğeniyle pozunu paylaşan Alişan, şu notu düştü: "Benim güzel meleğim bugün tam 15 oldu. Doğduğu gün askerdeydim ve cep telefonundan çekilmiş bir fotoyla görmüştüm... (ismini benim koyduğumu yazmıyorum bile:) Dağıtım iznine gelir gelmez ilk kucağıma aldığım günden bu yana tam 15 yıl geçti…"