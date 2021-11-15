Ünlü şarkıcı Alişan, her sahneye çıktığıda gözlerinin kardeşi Selçuk Tektaş'ı aradığını söyledi.

Geçtiğimiz aylarda kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden şarkıcı Alişan, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı.

Alişan, konser öncesi geçen Temmuz ayında henüz 41 yaşında kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş’ı andı.

"ŞARKI SÖYLEMEK ZOR BİR KARARDI"

Sahnede ilk yarım saat tutuk olduğunu söyleyen Alişan “Gözlerim Selçuk’u arıyor. Tekrar şarkı söylemek zor bir karardı. Yapamam diyordum.

"EN BÜYÜK ŞANSIM"

Eşim Buse benim en büyük destekçim. En büyük şansım. Olmasaydı ne yapardım bilemiyorum” ifadelerini kullandı.