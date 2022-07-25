Alişan ile Buse Varol tatilde

Alişan ile Buse Varol tatilde

Bir ara evliliklerinde sorunlar yaşayan Buse Varol ile Alişan çifti tatile çıktı.

46 yaşındaki ünlü şarkıcı Alişan, 32 yaşındaki oyuncu eşi Buse Varol ve oğulları Burak ile birlikte geçtiğimiz gün Bodrum'da görüntülendi.

Her şey yolunda

Bir yıldır zor günler geçiren Alişan, evliliğindeki problemleri çözdü. Eşi ile sahilde el ele dolaşan Alişan'ın keyfi ise hayli yerindeydi.

Sahilde kum ile oynayan Burak'a, anne Buse Varol eşlik etmeyi ihmal etmedi.