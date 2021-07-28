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Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş için mevlit okuttu

Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş için mevlit okuttu

Bir hafta önce hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş için Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde mevlit okutan Alişan, mevlit öncesi akşam ezanını kendisi okudu.