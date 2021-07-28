- Haberler
- Magazin Haberleri
- Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş için mevlit okuttu
Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş için mevlit okuttu
Bir hafta önce hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş için Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde mevlit okutan Alişan, mevlit öncesi akşam ezanını kendisi okudu.
- DHA
- 28.07.2021 - 00:01
Şarkıcı Alişan'ın 38 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
KARDEŞİ İÇİN MEVLİT OKUTTU
Tektaş için Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde mevlit okutuldu. Mevlide Alişan'ın yanı sıra hayatını kaybeden Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş , babası Mehmet Tektaş , annesi Suzan Tektaş ,türkücü Ceylan, oyuncu Saruhan Hünal, sunucu Özlem Yıldız ile yakınları ve sevenleri katıldı.
MEVLİT ÖNCESİ AKŞAM EZANINI KENDİSİ OKUDU
Alişan, mevlit öncesinde akşam ezanını kendisi okurken, mevlide gelenlere lokma ve yemek dağıtıldı.
Alişan kardeşi için mevlit okuttu VİDEO