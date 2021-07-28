Euro
10.1281
0.06%
Dolar
8.555
-0.05%
Altın
495.12
-0.01%
Borsa
1.36
0.77%
Bitcoin
327.809
3.33%
EXEN Coin
24.40
-2.86%
25ºC
İstanbul
Açık 25 C

    Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş için mevlit okuttu

    Bir hafta önce hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş için Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde mevlit okutan Alişan, mevlit öncesi akşam ezanını kendisi okudu.
    • DHA
    • 28.07.2021 - 00:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş için mevlit okuttu

    Şarkıcı Alişan'ın 38 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

    KARDEŞİ İÇİN MEVLİT OKUTTU

    Tektaş için Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde mevlit okutuldu. Mevlide Alişan'ın yanı sıra hayatını kaybeden Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş , babası Mehmet Tektaş , annesi Suzan Tektaş ,türkücü Ceylan, oyuncu Saruhan Hünal, sunucu Özlem Yıldız ile yakınları ve sevenleri katıldı.

    MEVLİT ÖNCESİ AKŞAM EZANINI KENDİSİ OKUDU

    Alişan, mevlit öncesinde akşam ezanını kendisi okurken, mevlide gelenlere lokma ve yemek dağıtıldı.

    Alişan kardeşi için mevlit okuttu VİDEO

    Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş için mevlit okuttu #1

    Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş için mevlit okuttu #2

    Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş için mevlit okuttu #3

    Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş için mevlit okuttu #4

    Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş için mevlit okuttu #5

    Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş için mevlit okuttu #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir