Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın mezarını ziyaret etti

Kardeşini kaybeden Alişan, mezarının başından ayrılmıyor. Bugün yine kardeşinin mezarına giden türkücü, "Hayırlı cumalar. Şifa bekleyen herkese Allah'tan hayırlı şifalar diliyorum" dedi.

Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybederken, mezarının başından ise ayrılmıyor.

Sık sık kardeşinin mezarına giden Alişan, yeğenleri Eyşan ve Ceylan'a babalık yapıyor.

Onların her ihtiyacını karşılayan ve "Artık 4 çocuğum var" diye türkücü, bugün yine kardeşinin kabrini ziyarete gitti.

Alişan kardeşinin mezarı başında çektiği fotoğrafı ise sosyal medya hesabından yayınladı.

ALİŞAN KARDEŞİNİN MEZARI BAŞINDAN AYRILMIYOR

Kardeşinin yokluğuna bir türlü alışamayan Alişan, bulduğu her fırsatta mezar ziyaretine gidiyor. Alişan bugün yaptığı ziyarete ilişkin fotoğrafı şu sözlerle Instagram'dan yayınladı;

"Hayırlı cumalar... Şifa bekleyen herkese Allah'tan hayırlı şifalar diliyorum"

Yine bir arkadaşıyla kardeşinin mezarına giden Alişan'ın, ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Ünlü şarkıcının kimseyle konuşmadığı, her gün defalarca tek başına kardeşinin mezarına geldiği öğrenildi.









