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    Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunu anlattı

    Alişan’ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş’ın durumu ciddiyetini koruyor
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2021 - 08:26
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    Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunu anlattı

    Şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş'ın koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Selçuk Tektaş, geçtiğimiz günlerde Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı.

    Ünlü şarkıcı, dün eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş’la birlikte hastanedeydi. Aile, doktorlardan müjdeli bir haber alabilmek için hastanenin kapısından ayrılmadı.

    "DURUMU KRİTİK"

    Selçuk Tektaş’ın Merve Tektaş’ı Alişan ve annesi teselli etmeye çalıştı. Şarkıcı hakkındaki sorulara “Durumu çok kritik, dua istiyoruz” diye yanıt verdi.

    Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş ın sağlık durumunu anlattı #1

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