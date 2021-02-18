Alişan: Kız babası olmak başka

Ünlü şarkıcı Alişan, kız babası olmanın kendisinde başka duygular hissettirdiğini söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda bir kez daha baba olan Alişan, duygularını dile getirdi.

"GELECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

İkinci kez baba olan 44 yaşındaki şarkıcı, “Kız babası olmak gerçekten çok değişik bir duygu. Onu kucağıma aldığımda geleceğini düşünüyorum. Bir gün gelecek karşıma, ‘Baba birisi var’ diyecek. Şimdiden bunları düşünür oldum.

"ALLAH YARDIM ETSİN"

Eliz'e dün sabaha kadar ben baktım. Buse hiç uyumadığı için çok yorgundu. Çocuk büyütmek gerçekten çok zor, Allah herkese yardım etsin." dedi.

Alişan, iki yaşındaki oğlu Burak’ın, kardeşi Eliz'i kıskanmadığını belirterek; eşi Buse Varol’a çocuk bakımında yardımcı olduğunu söyledi.

Alişan, önceki gün de kızı Eliz'in kucağındayken çekilen karesini takipçileriyle paylaşmış ve gönderisine "Kız babası olmak kolay değil" notunu düşmüştü.