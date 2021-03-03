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- Alişan kızı Eliz'i uyuturken poz verdi
Alişan kızı Eliz'i uyuturken poz verdi
Kısa bir süre önce ikinci çocuğunu kucağına alan Alişan'dan yeni bir paylaşım geldi.
- Haber Merkezi
- 03.03.2021 - 07:08
Dört yıl önce dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti, geçtiğimiz ay ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşadı. 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, 6 Şubat'ta dünyaya gelen kızlarına "Eliz" adını verdi.
YORGUN BABA
Mutlu aile pozlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Alişan, dün akşam minik kızı Eliz'i uyuturken çekilen karesini paylaştı. İki çocuk babası şarkıcının yorgun görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.