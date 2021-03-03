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    Alişan kızı Eliz'i uyuturken poz verdi

    Kısa bir süre önce ikinci çocuğunu kucağına alan Alişan'dan yeni bir paylaşım geldi.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2021 - 07:08
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    Alişan kızı Eliz'i uyuturken poz verdi

    Dört yıl önce dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti, geçtiğimiz ay ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşadı. 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, 6 Şubat'ta dünyaya gelen kızlarına "Eliz" adını verdi.

    YORGUN BABA

    Mutlu aile pozlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Alişan, dün akşam minik kızı Eliz'i uyuturken çekilen karesini paylaştı. İki çocuk babası şarkıcının yorgun görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

    Alişan kızı Eliz i uyuturken poz verdi #1

    Alişan kızı Eliz i uyuturken poz verdi #2

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