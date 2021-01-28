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Alişan kuliste kurşun döktürdü
Kötü enerji'den kurtulmak isteyen Alişan, sunduğu program sonrası kuliste kurşun döktürdü.
- Haber Merkezi
- 28.01.2021 - 11:36
- Güncelleme : 28.01.2021 - 11:51
Alişan, dün Demet Akalın ile yaptığı program sonrası kuliste kurşun döktürdü. Çok fazla nazara geldiğini söyleyen türkücü, o anları sosyal medyadan paylaştı.
"PİS GÖZLERİ UZAK ETSİN"
Ünlü şarkıcı, “Kötü enerjilerden kurtulacağım inşallah. Allah o pis gözlerin hepsini uzak etsin benden ve sevdiklerimden.” dedi.
Alişan, Haziran 2020’de eşi Buse Varol ve oğulları Burak ile Çeşme’ye tatile giderken trafik kazası geçirmiş, ailece ölümden dönmüşlerdi.