Alişan kuliste kurşun döktürdü

Kötü enerji'den kurtulmak isteyen Alişan, sunduğu program sonrası kuliste kurşun döktürdü.

Alişan, dün Demet Akalın ile yaptığı program sonrası kuliste kurşun döktürdü. Çok fazla nazara geldiğini söyleyen türkücü, o anları sosyal medyadan paylaştı.

"PİS GÖZLERİ UZAK ETSİN"

Ünlü şarkıcı, “Kötü enerjilerden kurtulacağım inşallah. Allah o pis gözlerin hepsini uzak etsin benden ve sevdiklerimden.” dedi.

Alişan, Haziran 2020’de eşi Buse Varol ve oğulları Burak ile Çeşme’ye tatile giderken trafik kazası geçirmiş, ailece ölümden dönmüşlerdi.