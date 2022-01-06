Alişan: Oryantalden daha rahat giyinen şarkıcılar var

Ünlü şarkıcı Alişan, katıldığı radyo programında samimi açıklamalarda bulundu.

Geçitğimiz yıl Selçuk Tektaş’ı koronavirüs nedeniyle kaybeden ve acı dolu günler yaşayan Alişan, bir radyo programına konuk oldu.

Bazı dinleyicilerden gelen 'yandaş Alişan' mesajlarına ünlü sanatçıdan cevap geldi.

"BU DÜŞÜNCEYİ DEĞİŞTİREMEM"

Alişan, "Ben 1998 yılından beri müzikten paramı kazanmaya başladım. Konserler, televizyon programları, diziler, albümler yaptım. Bu ayrışma 6-7 senedir var... Biz 2000'lerde sabah başka partinin konserine akşam farklı bir partinin konserine giderdik. İnsanlar daha geniş bakıyorlardı. Maalesef bu sosyal medyadan dolayı böyle oluyor... Herkesin canı sağ olsun ben sanatçıyım. Bu düşünceyi ben değiştiremem.

"MÜZİKTE TORPİL OLMAZ"

Ben sesimle para kazandım. AK Parti’ nin konserine en az ben gitmişimdir. Ben yıllardır tüm kanallarda program yaptım. Müzikte torpil olamaz. Belki şöhret olabilirsin ama para kazanamazsın. Arz talep meselesidir. Maddi gücünle bir şarkı yaparsın eğer o şarkı sevilmez veya bir kulüpte sahneye çıkıp dolduramazsan sahibi seni bir daha çıkarmaz ki. Yani müzikte torpil olmaz." dedi.

"PARA İÇİN YAPIYORUM"

Gece kulüplerinde yeni çıkmaya başlayan Alişan, "Ben konserleri daha çok seviyorum ama para kazanmam lazım. Yeni yeni çıkmaya başladım." diye konuştu.

"ORYANTALDEN AÇIK GİYİNENLER VAR"

Yılbaşında ekranda olan ve kapalı kıyafeti yüzünden eleştirilen Oryantal Didem hakkında da konuşan Alişan, "Oryantalden daha rahat giyinenler var şimdilerde." diyerek cesur giyinen sanatçılara göndermede bulundu.