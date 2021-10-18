Alişan park krizi iddialarına isyan etti

Ünlü şarkıcı Alişan, geçtiğimiz günlerde yeğenlerini okuldan alırken diğer velilerle arasında park krizi yaşandığına ilişkin iddialar sonrası "Ne özel park alanım var, ne de şoförüm.'' dedi.

Ünlü şarkıcı Alişan, Temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti.

Yeğenlerine sahip çıkmaya devam eden Alişan, "Onlar artık benim çocuklarım" diyerek babalarının yokluğunu hissettirmemeye çalışıyor.

Hatta ünlü şarkıcı, oğluyla aynı okulda okuyan iki yeğenini bizzat okula bırakıp alıyor.

VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak ünlü şarkıcı hakkında dün bir iddia ortaya atıldı. Alişan'ın yeğenlerini okula almak için gittiği okulda park krizi yaşandığı ileri sürüldü.

Okul çıkış saatinde park edecek yeri olmayan Levent'teki bir özel okulun hemen önünde Alişan'ın şoförü tarafından trafik konisi konarak, ünlü şarkıcıya özel yer tutulduğunu gören velilerin bu duruma tepki gösterdiği iddia edildi.

"KİMSEDEN AYRICALIK İSTEMEDİM"

Basına yansıyan haberlerin ardından Alişan, suskunluğunu bozdu. "Ne özel park alanım var, ne de şoförüm" diyen ünlü şarkıcı, kimseden ayrıcalık istemediğini de belirtti.

''BENİ VE AİLEMİ RAHAT BIRAKIN''

Alişan, tepkisine şu sözlerle devam etti:

''Ne kadar büyük bir haber, ne kadar büyük bir yanlış. Alişan yeğenlerini almaya gitmiş de özel park yeri kullanmış! Herkesin her gün park ettiği yere boş diye park etmeye çalışmak büyük bir ayrıcalık ve yasadışı bir şey! Gerçekten bunu haber yapmak da büyük bir haber başarısı! Bu mübarek kandil günü bunu haber yapıp altına da vicdandan, merhametten, nasibini almamış herkesi Allah’a havale ediyorum... Biz acımızı sarmaya çalışıyoruz lütfen beni ve ailemi rahat bırakın... Ben ne kimseden ayrıcalık ne de başka bir şey istiyorum... Ne özel park alanım var ne de şoförüm... Sadece amacım yeğenlerimi okuldan almak her anne babanın yaptığı gibi... Ben kardeşimi kaybetmişim acıların en büyüğünü yaşamışım, yapacağınız hiçbir şey beni yaralamaz üzmez... Ama bu kadar merhametten, anlayıştan yoksun insan olması!''