Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci çocukları dünyaya geldi

Mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Alişan, "Geldi babasının aşkı, geldi. Şükür..." diye yazdı.

2018 yılında dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti, ikinci kez anne-baba oldu.

2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, bugün dünyaya gelen kızlarına "Eliz" adını verdi.

"GELDİ BABASININ AŞKI"

Doğuma girerek eşini yalnız bırakmayan Alişan, mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

Bu kareyi Instagram'dan yayınlayan şarkıcı gönderisine, "Geldi babasının aşkı, geldi. Şükür..." notunu düştü.

"AİLEMİZE ELİZ KATILACAK" DEMİŞTİ

Alişan, dün eşi ile düğün günü çekilen eski bir karesini sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Heyecanını takipçileriyle paylaşan Alişan, "Ailemize Allah’ın izniyle yarın Eliz katılacak" ifadelerini kullanmıştı.

44 yaşındaki şarkıcı, “O gece başladı hikayemiz ve Allah bize 1 yıl sonra Burak’ı verdi... Şimdi ailemize Allah’ın izniyle yarın Eliz katılacak... Seni bekliyoruz kızım, annen baban ve bütün ailen hep birlikte seni kucaklamak için sabırsızlanıyoruz. Yarın bizim için yepyeni bir sayfa açılacak... Beni evlendiğimiz günden beri dünyanın en mutlu kocası yapan aşkıma, kucağıma aldığım gün babalığı bana tattıran oğluma ve ailemize teşekkür ederim... Bu mutluluğu bana ikinci kez yaşatmayı nasip eden Allah'ıma binlerce şükürler olsun... Sizlerden de ricam; bir 'Hayırlı olsun' bir de dua... Gel kızım, bekliyoruz.” demişti.