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    Alişan: Yeğenlerim için çalışmam lazım

    Ünlü şarkıcı Alişan, verdiği konserde seyircisiyle dertleşti.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 15:28
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    Alişan: Yeğenlerim için çalışmam lazım

    Koronavirüsten hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın 40'ı için mevlüt okuttuktan sonra bir mekanda konser verdi. Sahnede duygusal anlar yaşayan Alişan'ın yardımına meslektaşı Tan Taşçı yetişti.

    Tan Taşçı sahneye çıkarak Alişan ile 'Mutlu Ol Yeter' şarkısını seslendirdi.

    "SAĞLIK DİLİYORUM"

    Gecede konuşan Alişan ise ''Yeğenlerim için hedeflerim var. Onlar için daha çok çalışıp geleceklerini iyi planlamam lazım. Tabii önce sağlık diliyorum herkese'' dedi.

    Alişan: Yeğenlerim için çalışmam lazım #1Alişan: Yeğenlerim için çalışmam lazım #2

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