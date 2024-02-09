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Şarkıcı, oyuncu ve sunucu Alişan, geçtiğimiz yıllarda yaptığı umre ziyaretini yeniden gerçekleştirdi.
Kutsal toprakları ziyaret eden Alişan, bir kez daha Mekke'ye gitti.
"Gidiyorum en sevgiliye"
Yolculuk öncesi sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Alişan; gitmeden önce sosyal medya hesabından "Gidiyorum en sevgiliye" dedi.
"Gelmek, yine nasip oldu"
Alişan; yolculuk sonrası "Gelmek, yine nasip oldu" ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı, sosyal medya paylaşımında zemzem suyu içtiği anları da paylaştı.
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