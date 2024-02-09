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Alişan, yine Umre'ye gitti: "Gelmek yine nasip oldu"

Alişan, yine Umre'ye gitti: "Gelmek yine nasip oldu" Mekke'ye giden ünlü şarkıcı, Umre ziyaretinde bulundu. Daha önce bir kez daha giden Alişan, "Gelmek, yine nasip oldu" ifadelerini kullandı.