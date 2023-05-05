Alişan'dan Aynalı Tahir itirafı Ünlü şarkıcı Alişan, yıllar sonra gelen Aynalı Tahir itirafıyla herkesi şaşırttı.

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1998-2002 arasında beş sezon boyunca ekranlara gelen 'Aynalı Tahir'de başrol oynayan Alişan, katıldığı programda yıllar sonra ünlü olduğu dizi hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

1 Eylül 2003 tarihinde yaşamını yitiren, Prestij Müzik'in sahibi Hilmi Topaloğlu'nun bir gece kendisini aradığını açıklayan Alişan, o günlerde ünlü olmadığı için yapımcının kendisine bir şartı olduğunu söyledi.

İşte Alişan'ın ünlü olmadan önce Aynalı Tahir döneminde yaşadıkları:

"13 bölüm para almayacaksın"

''Hiç unutmuyorum gece saat 3:30'da rahmetli Hilmi Topaloğlu aradı. 'Bir dizi çekilecek, ben seni kabul ettirdim' dedi. Dizini başrolü olacağım ve o dönem ben hiçbir şeyim. 'Bir şartları var, 13 bölüm para almayacaksın' dedi.

"4.5-5 ay sürdü"

13 bölüm ne ki! Bana 13 gün gibi geliyor ama 4.5-5 ay sürdü. Evet, ünlü oldum. Anlaşma imzaladığımız gün Hilmi Toplaoğlu '13 bölüm de benden' dedi. 26 bölüm bir sezon demek. 26 bölüm hiç para almadım. Sete babamın arabasıyla gidip geliyordum. O kadar meşhur oldum ki şarkılar, konserler öyle bir geldi ki.''