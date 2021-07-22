Alişan'dan kardeşi için ilk paylaşım

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alişan, "Abim bizi öksüz bıraktın gittin. Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın" dedi.

Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş, hayatını kaybetti.

Koronavirüse yakalanan ve 20 gün boyunca yoğun bakımda entübe edilen Tektaş, koronaya yenik düştü.

2 çocuk babası Tektaş için Teşvikiye Camii'ne cenaze töreni düzenlendi.

Tektaş'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından, Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Zaman zaman ayakta durmakta zorlanan yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alişan ile telefonda görüşerek kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Görüşmede, Selçuk Tektaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

CENAZE SONRASI İLK PAYLAŞIM

Kardeşinin kendi çocukları ve bebeğiyle olan karesini Instagram'dan paylaşan Alişan, "Abim bizi öksüz bıraktın gittin. Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın ve her şeyimdin. Ben şimdi sensiz ne yapacağım.

Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi. Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı. 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı. Şimdi 4 çocuğum var artık.

Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve’m bana emanet. Seni çok seviyorum abim. Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim.

Seni bir daha görememek beni delirtiyor ama maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk’um. Seni çok seviyorum. Allah’ım mekanını cennet eylesin inşallah." diyerek duygularını ifade etti.

Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, son yolculuğuna uğurlandı VİDEO ARŞİV