Alişan'dan kaza sonrası ilk açıklama

Şarkıcı Alişan, kazanın aracın aksının kopması nedeniyle meydana geldiğini söyledi. Ünlü şarkıcı, "Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir" diyerek tepkisini ifade etti.

Ünlü şarkıcı Alişan ve ailesi, İstanbul’dan İzmir’e giderken otoyolun Manisa bölümünde kaza yaptı.

ARACIN DEĞERİ YAKLAŞIK 3 MİLYON LİRA

Değeri yaklaşık 3 milyon lirayı bulan aracın, sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarptığı ve devrilerek 30 metre sürüklendiği öğrenildi.

Alişan, eşi Buse Varol ve 2 yaşındaki çocukları Burak kazadan yara almadan kurtulurken, arabadaki yabancı uyruklu bakıcıları Marianne Villamor Landayan (43) hafif yaralandı.

Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı ViDEO

"BÖYLE BİR ARACIN AKSI NASIL KOPABİLİR"

Kaza sonrası Alişan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda seyir halindeyken ne olduğu anlamadan aracın bariyerlere çarptıktan sonra devrildiğini belirterek, "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum, verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir hayret ediyorum. Büyük şok yaşadık." diye konuştu.