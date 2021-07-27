Alişan'dan Selçuk Tektaş paylaşımı

Ünlü şarkıcı Alişan, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybeden kardeşiyle ilgili paylaşım yaptı.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüse yakalanmış ve bir ay yoğun bakımda kalmıştı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Selçuk Tektaş, 21 Temmuz Çarşamba günü Teşvikiye Camii’nde kılınan namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Alişan’dan, geçen çarşamba vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş için duygusal paylaşım geldi.

İşte Alişan'ın o paylaşımı:

"7. GÜN"

"Bugün 7. gün. Ve sen benim kalbimde bir ömür kalacaksın kardeşim. O kadar dua aldın ki herkesten ve almaya devam ediyorsun ki, eminim Allah’ım seni en güzel yerde misafir ediyordur.

"HER ZAMAN ANACAĞIZ"

Annen, baban, eşin, çocukların, yegenlerin… Biz seni hiç bitmeyecek bir özlemle ve dualarla her zaman anacağız.

Hep bu gülümsemenle kalacaksın aklımda… Allah’ım senin mekanını cennet eylesin İnşallah. Seni çok seviyorum canım kardeşim..

"HİÇ GİTMEMİŞSİN GİBİ"

Başlayacağım bir yerden ama ne zaman nasıl başlayacağım bilmiyorum. Hepimiz hep sen varsın gibi bir yerden başlayacağız tekrar. Hiç gitmemişsin gibi…"