Alişan’ın 2 yaşındaki oğlu Burak, kardeşine dua okudu

Şarkıcı, 2 yaşına giren oğlu Burak’ın kardeşi Eliz’in kulağına dua okuduğu anları sosyal medyadan paylaştı.

Alişan ile Buse Varol çiftinin ilk çocukları Burak, iki yaşına girdi.

Şarkıcı, oğlunun doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı bir video kutladı.

Kucağına yeni doğan kız kardeşi Eliz’i alan Burak’ın dua ettiği anları takipçilerinin beğenisine sunan Alişan’ın gönderisi, bir milyondan fazla izlendi.

Şarkıcı, yüzlerce yorum ve binlerce beğeni alan paylaşımına şu notu düştü:

“HAYATIMIZI DEĞİŞTİREN OĞLUM…”

“Canım oğlum, her şeyim... Seni veren Allah’a sonsuz şükürler olsun. İlk kokladığım andan itibaren hayatımızı değiştiren oğlum. Baban Allah ömür verdiği müddetçe hep yanında olacak oğlum. Şükürler olsun ki daha iki yaşında kardeşine dua okuyan canım oğlum. Seni çok seviyorum. Allah’tan annenle tek dileğimiz senin sağlıkla, huzurla büyümen. Nice güzel yaşların olsun iyi ki doğdun oğlum.”

Alişan'ın oğlu Burak kardeşine dua okudu İZLE