Alişan'ın ailesinde buzlar eridi! Buse Varol aileyle bir araya geldi... Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Alişan ile Buse Varol çifti, kızları Eliz'in yeni yaşını aile arasında kutladı.

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Kardeşini kaybeden Alişan, zor günleri ailesinin desteğiyle atlatıyor.

Kardeşini kaybettikten sonra eşi Buse Varol'la arası bozulan Alişan, boşanmanın da kıyısından döndü.

İkili boşanmayı aşarken Varol, Alişan'ın anne ve babasıyla uzun bir süredir bir araya gelmedi.

Ancak Eliz'in doğum gününü evde kutlayan çift, "Sorun yok" mesajı verdi.

Tüm aile bir arada

Alişan ile eşi Buse Varol'un minik kızları Eliz, 3 yaşına bastı. Ünlü çift, kızları Eliz'in yeni yaşını için aile arasında mütevazı bir kutlama yaptı.

Kızları için 'Barbie' konseptli bir pasta tercih eden çift, aile fertleriyle olan karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir dönem araları açılan ve buzları eriten Buse Varol ile kayınvalidesi aynı kareye girdi.

Alişan, kareye şu ifadeleri not düştü;