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    Alişan'ın aklına ölen kardeşi gelince gözyaşlarını tutamadı

    Ünlü sanataçı Alişan, fotoğraf sanatçısı Engin Uzun'un Arafat vakfesinden yaptığı canlı yayına katılım sağladı. Yayında kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş aklına gelince gözyaşlarına boğuldu.
    • 10.07.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 10.07.2022 - 09:35
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    Alişan'ın aklına ölen kardeşi gelince gözyaşlarını tutamadı

    Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında koronavirüse yenik düşmüş ve hayata gözlerini yummuştu.

    Diğer yandan sanatçı Alişan, fotoğraf sanatçısı Engin Uzun'un Arafat vakfesinden yaptığı canlı yayına katıldı.

    Kardeşi Selçuk Tektaş aklına geldi

    İHA'nın haberine göre; katıldığı sırada, Alişan'ın aklına kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş geldi.

    Alişan'ın aklına ölen kardeşi gelince gözyaşlarını tutamadı

    Gözyaşlarını tutamadı

    Bunun sonucundan Alişan, hayatını kaybeden kardeşini hatırlayarak gözyaşlarına boğuldu.

    Alişan ın aklına ölen kardeşi gelince gözyaşlarını tutamadı #1


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