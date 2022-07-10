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- Alişan'ın aklına ölen kardeşi gelince gözyaşlarını tutamadı
Alişan'ın aklına ölen kardeşi gelince gözyaşlarını tutamadı
Ünlü sanataçı Alişan, fotoğraf sanatçısı Engin Uzun'un Arafat vakfesinden yaptığı canlı yayına katılım sağladı. Yayında kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş aklına gelince gözyaşlarına boğuldu.
- 10.07.2022 - 09:07
- Güncelleme : 10.07.2022 - 09:35
Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında koronavirüse yenik düşmüş ve hayata gözlerini yummuştu.
Diğer yandan sanatçı Alişan, fotoğraf sanatçısı Engin Uzun'un Arafat vakfesinden yaptığı canlı yayına katıldı.
Kardeşi Selçuk Tektaş aklına geldi
İHA'nın haberine göre; katıldığı sırada, Alişan'ın aklına kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş geldi.
Alişan'ın aklına ölen kardeşi gelince gözyaşlarını tutamadı
Gözyaşlarını tutamadı
Bunun sonucundan Alişan, hayatını kaybeden kardeşini hatırlayarak gözyaşlarına boğuldu.