Petrol
92.61
0.17%
Euro
18.045
0.13%
Dolar
18.565
0.00%
Altın
997.01
-0.18%
Borsa
3518
0.00%
Bitcoin
359.180
-0.03%
BTXN Coin
8.66
12.32%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Alişan'ın çocukları düet yaptı

    Vaktinin çoğunu çocuklarıyla geçiren 46 yaşındaki ünlü şarkıcı Alişan'ın son paylaşımına beğeni yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2022 - 07:44
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 07:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Alişan'ın çocukları düet yaptı

    Buse Varol ile mutlu bir evliliği olan Alişan, keyifli paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcı, oğlu Burak ile kızı Eliz'in evde şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından yayınladı.

    "90'lar"

    Alişan, oğlu Burak ve kızı Eliz'in mikrofonla Mustafa Sandal'ın 'Jest Oldu' şarkısını söyledikleri anları "Burak ve Eliz'den 90'lar şarkıları... Düet kıvamına getirene kadar devam" notuyla yayınladı.

    Ünlü şarkıcının paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

    Alişan ın çocukları düet yaptı #1

    Alişan ın çocukları düet yaptı #2


    Acun Ilıcalı fenomen dizinin fragmanını paylaştı
    Medya

    Acun Ilıcalı fenomen dizinin fragmanını paylaştı

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    'Türkiye enerjide kritik roller üstleniyor'
    Ekonomi

    'Türkiye enerjide kritik roller üstleniyor'

    Görüş Bildir