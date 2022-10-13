Alişan'ın çocukları düet yaptı

Vaktinin çoğunu çocuklarıyla geçiren 46 yaşındaki ünlü şarkıcı Alişan'ın son paylaşımına beğeni yağdı.

Buse Varol ile mutlu bir evliliği olan Alişan, keyifli paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcı, oğlu Burak ile kızı Eliz'in evde şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından yayınladı.

"90'lar"

Alişan, oğlu Burak ve kızı Eliz'in mikrofonla Mustafa Sandal'ın 'Jest Oldu' şarkısını söyledikleri anları "Burak ve Eliz'den 90'lar şarkıları... Düet kıvamına getirene kadar devam" notuyla yayınladı.

Ünlü şarkıcının paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.