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    Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüse yakalandı

    Alişan'ın menajerliğini de yapan Selçuk Tektaş'ın, hastaneye kaldırılarak entübe edildiği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 15:48
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 16:28
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    Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüse yakalandı

    Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

    Alişan'ın hastanenin önünde beklediği belirtilirken, kardeşinin ise yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

    ENTÜBE EDİLDİ

    Hastaneye kaldırılan ve solunum zorluğu çeken Selçuk Tektaş, entübe edildi.

    Bu haberi alan Alişan, gözyaşlarına boğuldu. Alişan, kardeşinin kaldırıldığı Maslak Acıbadem Hastanesi'ne geldi. Şarkıcının hastaneden ayrılmadığı öğrenildi.

    2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın, bu evlilikten iki kızı bulunuyor.

    Alişan ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüse yakalandı #1

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