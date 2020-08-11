Alişan ve Buse Varol çifti, bugün ikinci çocuklarının cinyetini öğrendi.

Alişan ve Buse Varol, 2018 yılında nikah masasına oturdu. Burak adını verdikleri bir erkek bebekleri olan çift, şimdilerde ikinci bebeklerinin dünyaya gelmesi için gün sayıyor.

CİNSİYET PARTİSİ VERDİLER

Geçtiğimiz yıl şubat ayında 1 yaşına giren ilk çocuklarının ardından ikinci bebeklerini beklediklerini söyleyen ikili, dün cinsiyet partisi düzenledi.

Ünlü çift, bebeklerinin kız olacağının müjdesini verdi.

Alişan'ın kızı oluyor VİDEO