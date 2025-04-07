Aliye dizisinin Arda'sı Ayberk Koçar'ın son hali gündem oldu

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Eskilerin popüler yapımlarından Aliye'nin oyuncularının son halleri sosyal medyada gündeme geldi. Bu isimlerden biri de çocuk oyuncu Arda oldu.

Dizide Arda karakterine hayat veren Ayberk Koçar, o dönem küçük bir çocukken, şimdi ise 25 yaşında kocaman bir delikanlı oldu.

MESLEĞİNİ SEÇTİ

Aliye dizisinin ardından Pulsar ve Son Osmanlı Yandım Ali gibi projelerde de rol alan Ayberk Koçar, oyunculuktan farklı bir yola yöneldi.

Ayberk Koçar, Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Denizcilik Çalışmaları Bölümü'nde yüksek lisansını da bitiren Koçar, bir mimarlık şirketince çalışıyor.