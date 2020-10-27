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Alkollüyken trafik kazası yapan Ahmet Kural'a dava açıldı

Alkollüyken trafik kazası yapan Ahmet Kural'a dava açıldı

Üsküdar'da alkollü araç kullandığı sırada zincirleme trafik kazasına neden olan oyuncu Ahmet Kural hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.