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- Alkollüyken trafik kazası yapan Ahmet Kural'a dava açıldı
Alkollüyken trafik kazası yapan Ahmet Kural'a dava açıldı
- İHA
- 27.10.2020 - 11:52
- Güncelleme : 27.10.2020 - 11:53
Üsküdar’da 19 Şubat 2020’de zincirleme trafik kazasına karışan oyuncu Ahmet Kural hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ahmet Kural’ın seyir halindeyken önce Berkay Y.’nin, ardından Nursen K.’nın idaresindeki araca çarptığı ve zincirleme trafik kazasının meydana geldiği belirtildi.
"ÇOK AZ ALKOL ALDIM"
Ahmet Kural’ın şüpheli sıfatıyla verdiği ifadenin yer aldığı iddianamede, oyuncunun zincirleme trafik kazasına karıştığı, 1.85 promil alkollü olduğunun tespit edildiği ve bunu kabul etmediğini söylediği aktarıldı. Kural’ın ifadesinde sınırı geçmeyecek şekilde çok az alkol aldığını söylediği belirtildi.
ALKOL MİKTARI GÜVENLİ SÜRÜŞ YETENEĞİNİ ENGELLEDİ
Kaza oluşumunda Kural’ın kusurlu olduğunun kaza tespit tutanağında belirtildiği aktarıldı. Müşteki Nursen K.’nın yaralanmasına ilişkin düzenlenen adli tıp raporunda, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif yaralandığı belirtildi.
İddianamede, 1.00 promilden fazla alkol miktarının güvenli sürüş yeteneğini ortadan kaldıracağı belirtilerek, bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması gerektiği kaydedildi. Öte yandan tarafların uzlaşma teklifini kabul etmediği belirtildi.
1,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Savcılık, Ahmet Kural’ın bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 4 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını istedi. İddianame gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.