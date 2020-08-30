Almeda Abazi dekoltesini sansürledi

Tolgahan Sayışman ile bir fotoğrafının paylaşan Abazi, siyah boyayla dekoltesini kapattı.

Sosyal medyadaki her ayrıntı artık gizli kalmıyor, kendini ele veriyor.

Photoshop, filtre derken daha güzel görünmek isteyen hemen hemen herkes, takipçilerinin beğenisine en özel hallerini sunuyor.

Bu tür kolaylıklardan biri daha yeni yeni revaçta… Vücutta dikkat çeken bölgeleri boyayla karartma…

ALMEDA DA YAPTI

Takipçilerin eleştirilerine daha fazla maruz kalmamak için özellikle tanınmış isimlerin başvurduğu bu yöntemle tüm kabalıklar rafa kalkıyor.

Tolgahan Sayışman ile evli olan Almeda Abazi de fotoğraf karartma yöntemini kullandı ancak bu takipçilerin gözünden kaçmadı.

DEKOLTESİNİ KARARTI

Doğum yaptıktan sonra hızlıca fit haline dönen güzelliği dikkat çeken Abazi’nin bu filtresi, görenleri şaşırttı.

Abartılı dekoltesi bulunan ceketine siyah boyayla karartma yapan Abazi dikkat çekerken; sevenleri, eşi Tolgahan Sayışman’dan dekolte uyarısı aldığı için böyle bir uygulamaya başvurduğunu öne sürdü.