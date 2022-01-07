Almeda Abazi, eşi Tolgahan'ın kilolu halini yorumladı

Almeda Abazi, eşi Tolgahan Sayışman'ın yeni filmi Aynasız'da canlandırdığı Haluk karakteri hakkında konuştu.

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın çekimleri geçtiğimiz aylarda Antalya’da yapılan polisiye-komedi türündeki "Aynasız" filmi, sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor.

Sayışman, geçtiğimiz gün sürpriz yaparak, oyuncunun canlandırdığı rollerden birine oğlu Efehan’ın, diğerine ise babası Haluk’un isimlerini verdi.

40 KİLO ALDI

Sayışman, iki ayrı rol için kılıktan kılığa girdi. Ünlü oyuncu, karakterlerden biri için özel teknikle 40 kilo şişmanlatıldı. Dün sosyal medyaya düşen görüntü çok konuşuldu.

Ünlü oyuncunun eşi Almeda Abazi, Sayışman'ın film için girdiği Haluk rolü hakkında konuştu.

"SETTEN BÖYLE EVE DÖNDÜ"

Abazi, "Setten bu halde eve döndü, Efe ile evdeydik; çocuk, babasını tanımadı. Tolgahan gerçekte de bu halde olsa ben yine onu severdim. Sosyal medyada memelerini kapatıp paylaştım çünkü; bana erotik geldi." diye konuştu.