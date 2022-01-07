Euro
15.6805
0.23%
Dolar
13.8651
0.17%
Altın
797.8720
0.54%
Borsa
2,025.25
0.88%
Bitcoin
588.015
-3.14%
BTXN Coin
32.12
-4.57%
12ºC
İstanbul
Hafif yağmur 12 C

    Almeda Abazi, eşi Tolgahan'ın kilolu halini yorumladı

    Almeda Abazi, eşi Tolgahan Sayışman'ın yeni filmi Aynasız'da canlandırdığı Haluk karakteri hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 10:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almeda Abazi, eşi Tolgahan'ın kilolu halini yorumladı

    Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın çekimleri geçtiğimiz aylarda Antalya’da yapılan polisiye-komedi türündeki "Aynasız" filmi, sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor.

    Sayışman, geçtiğimiz gün sürpriz yaparak, oyuncunun canlandırdığı rollerden birine oğlu Efehan’ın, diğerine ise babası Haluk’un isimlerini verdi.

    40 KİLO ALDI

    Sayışman, iki ayrı rol için kılıktan kılığa girdi. Ünlü oyuncu, karakterlerden biri için özel teknikle 40 kilo şişmanlatıldı. Dün sosyal medyaya düşen görüntü çok konuşuldu.

    Ünlü oyuncunun eşi Almeda Abazi, Sayışman'ın film için girdiği Haluk rolü hakkında konuştu.

    "SETTEN BÖYLE EVE DÖNDÜ"

    Abazi, "Setten bu halde eve döndü, Efe ile evdeydik; çocuk, babasını tanımadı. Tolgahan gerçekte de bu halde olsa ben yine onu severdim. Sosyal medyada memelerini kapatıp paylaştım çünkü; bana erotik geldi." diye konuştu.

    Almeda Abazi, eşi Tolgahan ın kilolu halini yorumladı #1

    Almeda Abazi, eşi Tolgahan ın kilolu halini yorumladı #2

    Almeda Abazi, eşi Tolgahan ın kilolu halini yorumladı #3

    Almeda Abazi, eşi Tolgahan ın kilolu halini yorumladı #4

    Almeda Abazi, eşi Tolgahan ın kilolu halini yorumladı #5


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir