Almeda Abazi'den kötü haber! Apar topar ameliyata alındı

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İki çocuğunun babası Tolgahan Sayışman ile 7 yıldır mutlu bir evlilik yürüten çiftten Almeda Abazi, sevenlerini korkutan bir haberle gündeme geldi.

Almeda Abazi, aniden başlayan ve dinmeyen şiddetli karın ağrılarıyla fenalaştı.

ACİL AMELİYATA ALINDI

Tolgahan Sayışman ise eşini apar topar hastaneye götürdü.

Hastanede yapılan tetkiklerin ardından durumun ciddi olduğu anlaşılıp acil olarak ameliyata alınan Almeda Abazi Sayışman'ın safra kesesi alındı.

Çabuk toparlanan ve taburcu olan Abazi’nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.