Almeda Abazi: Olgunlaştım

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve geçtiğimiz yıl anne olan Almeda Abazi, oğlu Efehan'ı anlattı.

Oyuncu Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi önceki akşam Yeniköy’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Arnavutluk’tan gelen arkadaşlarını misafir eden Abazi, anne olduktan sonra çok daha olgunlaştığını söyledi:

"EN ÖNEMLİSİ SAĞLIK"

“Anne olduktan sonra hayatım değişti. Eskiden takıldığımız şeyler çok boş geliyor. En önemlisinin sağlık olduğunu anladım. Daha olgun, oturaklı biri olmaya başladım. 10 yaş büyüdüğümü hissediyorum”

"HERKES BİZİ UYARMIŞTI"

Uzun süredir ekrandan uzak kalan Abazi, gelen teklifleri oğlu Efehan’la ilgilenebilmek için ince eleyip sık dokuduğunu söyledi.

Abazi, ayrıca oğlu Efehan’ın yaramaz bir çocuk olduğunu itiraf etti:

“Herkes ‘Efe ismini vereceğinize emin misiniz? Yaramaz olurlar’ diyordu.”