Almeda Abazi: Sürekli yatıyorum

Tolgahan Sayışman ile mutlu bir evlilik yürüten Almeda Abazi, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularına yanıt verdi.

İkinci çocuğuna dört aylık hamile olan Abazi, bulantısının çok yoğun olduğunu ve üç aydır sadece muzla beslendiğini söyledi.

"MUZLA BESLENİYORUM"

Abazi, bir takipçisinin, “Bulantın için muz yiyebilirsin.” yorumuna, “Son üç aydır sadece muzla besleniyorum desem... Annem diyor ki, ‘Yakında ağaçlara tırmanacaksın'” sözleriyle takipçilerini gülümsetti.

"HALSİZİM"

Oyuncu, “YouTube kanalınızda var mı bir gelişme, açmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise, “Çekimlere bile başlamıştım ama maalesef durdurmak zorunda kaldım. Halsizliğimden ve bulantıdan dolayı sürekli yatıyorum. Umarım bu durum geçicidir.” yanıtını verdi.