Almeda Abazi: Tolgahan benim akıl hocam

Almeda Abazi, oyuncu eşi Tolgahan Sayışman'ın pratik zekaya sahip olduğunu söyledi.

2008 Arnavutluk Güzeli Almeda Abazi ile oyuncu Tolgahan Sayışman Şubat 2017’de Amerika’da nikah masasına oturmuştu.

"BAZEN İNATLAŞIRIM"

Sayışman'a hayran olduğunu söyleyen Almeda, ‘Eşimin pratik zekasına hayranım. Sorunları çözme konusunda üstüne yok. Birçok konuda fikrini alırım. Ama bazen Arnavut tarafım ağır basar ve onunla inatlaşırım. Söyledikleri aynen çıkınca tabii ki pişman olurum. Tolgahan’ın aklına çok güveniyorum’ dedi.