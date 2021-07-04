Almeda Abazi: Üçüncü çocuğu düşünmüyoruz

YouTube kanalında hamilelik ve doğum süreciyle ilgili açıklama yapan Almeda Abazi, "Alina ile göz altlarım mosmor, yüzüm yamuk yumuk oldu, değiştim" dedi.

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, yeniden anne baba olmanın heyecanını yaşadı.

Efe adında bir çocukları olan çiftin, Alina adını verdikleri kızları geçtiğimiz ay dünyaya geldi.

YouTube kanalında hamilelik sürecini anlatan Abazi, ikinci hamileliğinin ilkine göre daha zor geçtiğini söyledi.

"ALİNA İLE HAMİLELİĞİM ZOR GEÇTİ"

Abazi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Efe ile hamileliğim çok kolay geçti.Alina ile öyle kolay olmadı. Pandemi vardı, evden bile çıkamadım. Zaten Efe çok küçüktü.

Çok fazla kusma hissiyatı yaşadım. Sürekli yatıyordum. Alina ile göz altlarım mosmor, yüzüm bir yamuk yumuk oldu, değiştim. Çirkinleştim bayağı."

"ÇOCUK MEVZUSU KAPANDI"

Almeda Abazi, Tolgahan Sayışman’ın üçüncü bebeği istediğini fakat doğuma girdikten sonra bu kararından vazgeçtiğini söyleyerek,"Tolga üçüncü çocuğu düşünüyordu, ta ki Alina’nın doğumuna girene kadar.

Doğumdan çıkar çıkmaz ‘Sana çok yazık, kıyamam, bitti. Bir daha zorlamayacağım’ dedi. Böylelikle üçüncü çocuk hikayesini kapatmış olduk." dedi.