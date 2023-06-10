Almeda Abazi'den üçüncü çocuk açıklaması Almeda Abazi, "Üçüncü çocuğu düşünmüyoruz. Efehan ve Alina da bayağı hareketli. Çocuk büyütürken çok dikkat ettim." açıklamasını yaptı.

Tolgahan Sayışman ile mutlu bir evliliği olan Almeda Abazi, kızı Alina'ya doğum günü partisi düzenledi.

Kızı Alina'nın doğum günü olduğunu belirten ünlü isim, "Alina iki yaşına girdi" dedi.

Çocuklarını büyütürken de titiz davrandığını söyleyen Almeda, basın mensuplarının üçüncü çocuk sorularına da cevap verdi.

Üçüncü çocuk açıklaması

Almeda Abazi, "Üçüncü çocuğu düşünmüyoruz. Efehan ve Alina da bayağı hareketli. Çocuk büyütürken çok dikkat ettim.

Şımarık olmamaları için çabaladım. Şımarık değiller ama yeni nesil çok farklı" şeklinde konuştu.

Güzel oyuncu, geçtiğimiz yıl yöneltilen "Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hayır düşünmüyorum.Bir kızımız, bir oğlumuz var. Biz sıramızı savdık, çocuk defterini kapattık. Allah isteyen herkese versin" yanıtını vermişti.