Alp Kırşan, balıkçı oldu

Bodrum'da yaşayan Alp Kırşan orkinos avına doymuyor.

Yetenek Sizsiniz ve Survivor programlarının sunuculuğunu yapan Alp Kırşan eşi Zeynep Kırşan ve iki oğlu ile birlikte Bodrum'a yerleşti.

HER SABAH BALIĞA ÇIKIYOR

Hayatını uzun süredir Bodrum'da sürdüren oyuncu Kırşan, önceki gün sabah erken saatlerde ava çıktı.

Kırşan, yakaladığı dev orkinosla verdiği pozuna da "Yeni aldım kısmetimi bu sabah" notu düştü.

Ünlü oyuncu ve sunucu verdiği bir röportajda işinden ayrılma kararını şu sözlerle anlatmıştı;

"ACUN ILICALI İLE SORUN YAŞAMADIM"

"Survivor'dan ayrılma kararımı son 'Survivor' bittikten sonra ailemle buluştuğum an aldım. Onları çok özlediğimin farkına vardım. Ve onlarsız yapamayacağımı anladım. Sanırım "Kariyer mi yoksa aile mi?" sorusuyla o anda yüzleştim. Özellikle aileye ikinci çocuğumuzun da katılmasından sonra eşimin ve çocuklarımızın bana daha çok ihtiyaçları olacağını gördüm ve Türkiye'de, onların yanında olmayı seçtim. Bu düşüncemi Acun ağabey ile paylaştım, o da anlayışla karşıladı. Asla bir kırgınlığım olmadı, olamaz da. Acun Ilıcalı ömrümün sonuna dek ağabeyimdir. Saygı duyduğum bir insandır."

Yoğun geçen yılların ardından Alp Kırşan balıkçılıkla uğraşıyor, çocuklarına ve eşine daha çok zaman ayırıyor.

