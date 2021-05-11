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    Alp Kırşan, halk plajında

    Ünlü oyuncu ve sunucu Alp Kırşan, önceki gün Bodrum'da halk plajında objektiflere takıldı.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2021 - 14:06
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    Alp Kırşan, halk plajında

    Uzun yıllar Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor' yarışmasında sunuculuk görevini üstlenen oyuncu Alp Kırşan, 2014 yılında kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Dörtkardeşler ile nikah masasına oturmuştu.

    OĞLUNU İZLEDİ

    Efe (5 yaşında) ve Ata (3 yaşında) adında iki oğlu bulunan 41 yaşındaki Alp Kırşan, önceki gün Bodrum halk plajında kayınvalidesi Neşe Dörtkardeşler ve büyük oğlu Efe Kırşan ile birlikte görüntülendi.

    Oğluyla eğlenceli anlar yaşayan Kırşan, denize girmeyip merdivenlerde oturarak denizde yüzen oğlu Efe'yi izledi.

    Alp Kırşan, halk plajında #1

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