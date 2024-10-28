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6 yıl ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ yarışmasında 5 yıl boyunca da Survivor'da sunuculuk yapan Alp Kırşan her şeyi bırakıp İstanbul'u da terk etmişti.

Yoğun geçen yılların ardından ailesiyle birlikte Bodrum'a yerleşen Alp Kırşan kariyerinin zirvesinde ailesini tercih etmişti.

Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan ve ailesine odaklanan Alp Kırşan, katıldığı YouTube programında açıklamalarda bulundu.

"AİLEMİ SEÇTİM"

“Evlendikten sonra bir seçim yapmak zorundaydım; ya ailemi ya da televizyonu seçecektim" diyen başarılı sunucu "Bu şekilde devam edemezdi, çünkü bir yurt dışı projesine gidiyorum, 6 ay boyunca yokum. Çocuk olsam, babamdan 6 ay ayrı kalmak istemezdim. O yüzden ailemi seçtim ve televizyonu bırakıp proje bazlı işler yapmaya başladım,” dedi.

"ACUN ABİ BUNU BİLİYOR"

Alp Kırşan, Yetenek Sizsiniz Türkiye programının hayatında çok özel bir yeri olduğunu da vurguladı. Alp Kırşan konuşmasında “Bir gün Acun abi Yetenek Sizsiniz’i tekrar yapmaya karar verirse ve backstage’de başka bir sunucu görürsem, vallahi onu vururum. Yetenek Sizsiniz benim bebeğim gibi, yolunu asla başkasına vermem. Acun abi de bunu biliyor,” dedi.