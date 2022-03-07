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    Alp Navruz, imaj değiştirdi

    İmaj yenleyen ünlü oyuncu Alp Navruz, bıyık bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 07:25
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    Alp Navruz, imaj değiştirdi

    Son olarak 'Ada Masalı' adlı dizide Ayça Ayşin Turan ile başrol oynayan Alp Navruz, imaj değişikliğine gitti. Bıyık bırakan yakışıklı oyuncu, son halini Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafla takipçilerinin beğenisine sundu.

    "YAPMADIM DEMEM"

    32 yaşındaki oyuncu, son halini; "Yapmadım demem" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

    Kendisi gibi oyuncu Ayça Ayşin Turan ile mutlu bir birlikteliği olan Navruz, geçtiğimiz haftalarda da ev aradığı haberleriyle gündeme gelmişti.

    İlişkilerinde ileriye dönük bir adım atan oyuncu çiftin, tatillerini birlikte geçirmek için Kaz Dağları'nda ya da Urla'da ev arayışına girdiği iddia edilmişti. Gözlerden uzak bir aşk yuvası isteyen ikili, istedikleri gibi bir ev bulamazsa arsa alıp kendileri inşa edecekler.

    Alp Navruz, imaj değiştirdi #1

    Alp Navruz, imaj değiştirdi #2


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