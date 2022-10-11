Petrol
94.21
-2.06%
Euro
18.0193
-0.06%
Dolar
18.5838
0.04%
Altın
994.23
-0.25%
Borsa
3579
-0.10%
Bitcoin
359.195
-1.14%
BTXN Coin
8.14
-7.07%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Alparslan: Büyük Selçuklu 32. bölüm fragmanı yayınlandı: Seferiye ve Alparslan sırt sırta!

    Ekranların sevilen tarihi dizilerinden Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 32. Bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Seferiye ve Alparslan’ın sırt sırta verdiği anlar gündem oldu. İşte 32. Bölüm fragmanı…
    • 11.10.2022 - 11:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Alparslan: Büyük Selçuklu 32. bölüm fragmanı yayınlandı: Seferiye ve Alparslan sırt sırta!

    Akli Film yapımı imzalı, yönetmen koltuğunda Sedat İnci’nin oturduğu ve senaryosunu Emre Konuk’un kaleme aldığı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanmıştı.

    İlk yayınlandığı tarihten itibaren TRT1 ekranlarında reyting rekorları kıran dizinin fragmanları da büyük ilgi görüyor.

    Başrollerinde Barış Arduç, Kayra Zabcı, Öykü Gürman gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor.

    Diziye yeni sezonda dahil olan Seferiye Hatun ile Alparslan arasında yaşanacaklar ise merak konusu oldu.

    İlgiyle izlenen dizinin beklenen 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda dikkat çeken isimler ise Alparslan ve Seferiye Hatun oldu. İşte 32. bölüm fragmanı…

    Alparslan: Büyük Selçuklu 32. bölüm fragmanı İZLE

    Alparslan: Büyük Selçuklu 32. bölüm fragmanı yayınlandı: Seferiye ve Alparslan sırt sırta! #1


    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Tunus'ta, 8 kaçak göçmenin cansız bedeni bulundu
    Dünya

    Tunus'ta, 8 kaçak göçmenin cansız bedeni bulundu

    Rus füzesi Alman Büyükelçiliği'ne düştü
    Dünya

    Rus füzesi Alman Büyükelçiliği'ne düştü

    Görüş Bildir