Alparslan: Büyük Selçuklu 32. bölüm fragmanı yayınlandı: Seferiye ve Alparslan sırt sırta!

Ekranların sevilen tarihi dizilerinden Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 32. Bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Seferiye ve Alparslan’ın sırt sırta verdiği anlar gündem oldu. İşte 32. Bölüm fragmanı…

Akli Film yapımı imzalı, yönetmen koltuğunda Sedat İnci’nin oturduğu ve senaryosunu Emre Konuk’un kaleme aldığı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanmıştı.

İlk yayınlandığı tarihten itibaren TRT1 ekranlarında reyting rekorları kıran dizinin fragmanları da büyük ilgi görüyor.

Başrollerinde Barış Arduç, Kayra Zabcı, Öykü Gürman gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor.

Diziye yeni sezonda dahil olan Seferiye Hatun ile Alparslan arasında yaşanacaklar ise merak konusu oldu.

İlgiyle izlenen dizinin beklenen 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda dikkat çeken isimler ise Alparslan ve Seferiye Hatun oldu. İşte 32. bölüm fragmanı…