Alparslan Özmol: Ölmekten bıktım

Twitter'da sürekli öldüğü yönünde haberler çıkan 'Çaycı Hüseyin' karakteriyle tanınan Alparslan Özmol'u, yine öldürdüler.

Çocuklar Duymasın’ın ‘Çaycı Hüseyin’i 44 yaşındaki Alparslan Özmol, Twitter kullanıcıları tarafından ayda en az 2 kez çeşitli nedenlerle öldürülüyor ve oyuncu TT oluyor.

Alparslan Özmol, her defasında “Gençler yapmayın, etmeyin. Annem korkudan çılgına dönüyor.” dese de dinletemiyor. Twitter, önceki gün bir kez daha ‘Ünlü oyuncuyu kaybettik’ haberiyle çalkalandı.

"ANNEM ARADI"

Özmol, “Annem yine aradı. ‘Biliyorum, iyisin. Ama yine sorayım’ dedi. Sokağa çıktım, biri yanıma gelip ‘Ağabey sen ölmedin mi?’ diye sordu. Anlıyorum, gençler bana olan sevgisini böyle dile getiriyor. Ama ikide bir ölmekten bıktım.” dedi.