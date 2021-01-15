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    Alparslan Özmol, tarzını değiştirdi

    Ünlü oyuncu Alparslan Özmol, saç modelini değiştirdiği fotoğrafı sosyal medyada yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.01.2021 - 05:13
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 07:04
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    Alparslan Özmol, tarzını değiştirdi

    Çocuklar Duymasın dizisinde 'Çaycı Hüseyin' rolüyle hafızalara kazınan Alparslan Özmol, hakkında sürekli çıkan ölüm haberlerinin dışında farklı bir konuyla gündem oldu.

    TARZINI DEĞİŞTİRDİ

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem olan oyuncu, yeni tarzıyla poz verdi.

    Saç stilini değiştiren Özmol, saç rengini de değiştirdi. Yeni stiliyle poz veren oyuncu, sosyal medya hesabından son halini takipçileriyle paylaştı.

    Alparslan Özmol, tarzını değiştirdi #1

    Alparslan Özmol, tarzını değiştirdi #2

    Alparslan Özmol, tarzını değiştirdi #3

    Alparslan Özmol, tarzını değiştirdi #4

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