Alpaslan Öztürk, eşi Ebru Şancı'nın fotoğrafına yorum yaptı

Ünlü futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, Instagram'dan yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Galatasaray'da forma giyen Alpaslan Öztürk ile evli olan 3 çocuk annesi Ebru Şancı, Instagram hesabını katif kullanan ünlü isimlerden.

Şancı, özel hayatıyla ilgili sosya medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor. Şancı son olarak futbolcu eşiyle WhatsApp'tan yaptığı konuşmayı hayranlarıyla paylaştı.

"AYIP AMA"

Öztürk'ün eşine "Ne büyük kafa çıkmışsın. Gözün biri büyük bir küçük" demesi dikkat çekti. Galatasaray formalı bir fotoğrafını eşine yollayan Şancı ise "Ayıp ama" diyerek yanıt verdi. Şancı o konuşmanın ekran görüntüsünü ise "Kocam beni hep çok güzel bulmuştur" notuyla paylaştı.