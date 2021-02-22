Alpay'ın Zeki Müren açıklamasına ünlülerden tepki geldi

Zeki Müren’in abartılı üslubu ve Türkçe’siyle Türk sanat müziğini katlettiğini söyleyen Alpay'a ünlü isimler tepki gösterdi.

Söz yazarı ve besteci Özdemir Erdoğan, geçtiğimiz ay 1996 yılında hayatını kaybeden Zeki Müren hakkında konuşmuştu.

"ÇOCUKLAR TRAVMA YAŞADI"

Erdoğan, "İnsanlarımız Zeki Müren'i çocuklarıyla birlikte izledi. Onu izleyen küçük erkek çocukları travmalar yaşadı" demiş ve başta ünlü isimler olmak üzere çok sayıda kişi tarafından eleştirilmişti.

"10 KULAĞIM OLSA BİRİYLE DİNLEMEM"

Özdemir Erdoğan'ın sözleri hala tartışılırken çok konuşulacak bir açıklama da müzisyen Alpay'dan geldi. Usta sanatçı, "On kulağım olsa biriyle Zeki Müren dinlemem. Zeki Müren abartılı üslubu ve Türkçe'siyle Türk Sanat Müziği'ni katletmiştir. Ölçüsüz tavırlarıyla Türkiye'de kötü örnek olmuştur. Kendi kendisini ‘Sanat Güneşi’ ilan etti. Herkes 'Ne hokkabazlık yapacak?' diye programa giderdi. Çok alkış alanları kovdururdu"" ifadelerini kullandı.

"10 KULAĞIN OLACAĞINA 1 BEYNİN OLSAYDI"

Alpay'ın bu sözleri sosyal medyada olay oldu. Başta ünlü isimler olmak üzere, çok sayıda kişi Alpay'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Nilgün Belgün

Ayıp yahu nedir rahmetli olmuş, herkesin sevgisini takdirini kazanmış Zeki Müren’le alıp veremediğiniz.Üstelik koca koca adamlarsınız!!

Mustafa Ceceli

On kulağım olsa, onuyla da Zeki Müren dinlerim.

Seda Üren Evet

Zeki Müren yeri doldurulmayacak bir sanat güneşidir, öyle kalacak. Ölünün arkadaşından konuşmak günahtır. İnsanların görmediği şahit olmadığı şeyleri paylaşmak dedikodudur. Ve bu da yaşını başını almış insanlara yakışmayan kötü bir örnektir.

Behzat Uygur

Bunca yılın emeğini, saygınlığını bir röportaj ile bitirmek başka bir acı...yapmayın be abi!

Yeliz Şar

“10 tane kulağın olacağına bir tane beynin olması senin için daha mantıklı...”