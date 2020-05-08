Alper Kul: YouTube bizi sahtekarlıkla suçladı

Oyuncu Alper Kul, eşi Aylin Kontante ile karantina günlerinde çektikleri eğlenceli videolarla gündeme geliyordu.

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Aylin Kontante ile karantina günlerinde çektikleri eğlenceli görüntüler dikkat çeken Alper Kul, bu süreçte başına gelen komik bir olayı paylaştı.

"İLK ORAYA KOYMAK LAZIMMIŞ"

Youtube tarafından sahtekarlıkla suçlanan Kul, "Aylin’le çektiğimiz videolar var. YouTube enteresan bir yer, o videoları magazin sayfaları bizden önce yüklüyor 500 bin falan izleniyor. Biz koyunca birkaç bin izleniyor. YouTube, en son koyduğumuz içeriği ‘taklit ediyorsunuz’ diye sahtekarlıkla suçladı ve attı bizi. Ne yapacağız? Kime anlatacağız telefona kimse çıkmıyor, ilk oraya koymak lazımmış." dedi.

"BİRAZ HADDİMİZİ AŞTIK"

Bu salgın sonrası insanların artık israf yapmayı bırakacaklarını umduğunu da söyleyen Kul, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu durumdan sonra daha küçük hayat kurulabilir, tarım ekip biçme yapılabilir, kaynakları tasarruflu kullanmak, suyu, elektriği, gıdayı nasıl kullanacağımızı hepimizin öğrenmesi gerek. Biraz haddimiz aştık doğaya karşı."