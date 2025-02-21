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Alper Kul, 2012 yılında kendisi gibi oyuncu olan Aylin Kontente ile nikah masasına oturmuştu. Bu mutlu evlilikten 2 çocuğu bulunan Alper Kul, önceki gün bir programa konuk oldu.

1999’da Ankara’da askerlik yaptığı günleri anlatan ünlü oyuncu, anısıyla güldürdü.

"TORPİL TERS TEPTİ"

Kul, "25 yaşındayken ani bir kararla askere gittim. Amerika'dan yeni gelmiştim. Ankara'da çevirmenlikle ilgili bir departmana verdiler beni. Bir gün babam aradı, 'Ben torpil yaptırdım, yarın seni İstanbul'a getirtiyoruz' dedi. Ertesi gün bana bir kağıt geldi, üzerinde Bitlis-Tatvan yazıyor! Babam aklınca torpil yaptı ama ters döndü. Babam, 2 ay boyunca anneme Tatvan'ın Ankara'nın bir ilçesi olduğunu söyledi." şeklinde konuştu.