Altan Erkekli: Borç bitmedi

Ünlü oyuncu Altan Erkekli'nin 6 yıl önce kredi çekip aldığı ev yeniden gündeme geldi.

Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır evde olan Altan Erkekli, ailesiyle birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi.

Aylardır işler durduğu için evde olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, bu dönemde maddi kayıplar yaşadığını söyledi:

"EVİMİN KREDİSİ VAR"

“Bütün sanatçıların bir eli yağda bir eli balda değil ki. Ben de hala evim için taksit ödüyorum. Tek bir tane evim var, o kadar. Ödediğim vergiler var, çocuğumun okulu var. Biz bu dönemde maddi kayıplar yaşadık. Dizi çekilmeyince para alamıyorsun, zorlanıyorsun tabii ki.”