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    Altan Erkekli: Borç bitmedi

    Ünlü oyuncu Altan Erkekli'nin 6 yıl önce kredi çekip aldığı ev yeniden gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2020 - 07:27
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    Altan Erkekli: Borç bitmedi

    Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır evde olan Altan Erkekli, ailesiyle birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi.

    Aylardır işler durduğu için evde olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, bu dönemde maddi kayıplar yaşadığını söyledi:

    "EVİMİN KREDİSİ VAR"

    “Bütün sanatçıların bir eli yağda bir eli balda değil ki. Ben de hala evim için taksit ödüyorum. Tek bir tane evim var, o kadar. Ödediğim vergiler var, çocuğumun okulu var. Biz bu dönemde maddi kayıplar yaşadık. Dizi çekilmeyince para alamıyorsun, zorlanıyorsun tabii ki.”


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