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- Altan Erkekli: Borç bitmedi
Altan Erkekli: Borç bitmedi
Ünlü oyuncu Altan Erkekli'nin 6 yıl önce kredi çekip aldığı ev yeniden gündeme geldi.
- Haber Merkezi
- 15.06.2020 - 07:27
Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır evde olan Altan Erkekli, ailesiyle birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi.
Aylardır işler durduğu için evde olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, bu dönemde maddi kayıplar yaşadığını söyledi:
"EVİMİN KREDİSİ VAR"
“Bütün sanatçıların bir eli yağda bir eli balda değil ki. Ben de hala evim için taksit ödüyorum. Tek bir tane evim var, o kadar. Ödediğim vergiler var, çocuğumun okulu var. Biz bu dönemde maddi kayıplar yaşadık. Dizi çekilmeyince para alamıyorsun, zorlanıyorsun tabii ki.”