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    Altan Erkekli: İnşaat mühendisi olmak istiyordum

    Birçok başarılı projede rol almış olan usta oyuncu Altan Erkekli, oyuncu olmadan önce mühendis olmak istediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2022 - 08:23
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 09:08
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    Altan Erkekli: İnşaat mühendisi olmak istiyordum

    En son ekranlara veda eden "Baht Oyunu" adlı dizide yer alan usta oyuncu Altan Erkekli, asıl yapmak istediği mesleği ilk kez açıkladı.

    "Yeteneğimi fark etti"

    Altan Erkekli, oyunculuk mesleğinden önce mühendis olmak istediğini dile getirerek, "İnşaat mühendisi olmak vardı kafamda. Sevgili İngilizce öğretmenim Esen Şentürker benim yeteneğimi fark etti, 'Seni kendi ellerim ile tiyatrocu yapacağım' dedi." şeklinde konuştu.

    Altan Erkekli: İnşaat mühendisi olmak istiyordum #1


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