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    Altın orana göre dünyanın en yakışıklı erkeği Harry Styles

    Oscar ödüllü oyuncu Harry Styles, dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 15:12
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 15:36
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    Altın orana göre dünyanın en yakışıklı erkeği Harry Styles

    Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu ve şarkıcı Harry Styles (28), 'altın oran'a göre 'dünyanın en yakışıklı erkeği' çıktı.

    Psikolog Jo Hemmings, şarkıcının altın oranının yüzde 98,15 olduğunu açıkladı. Styles'ın gözleri arasındaki mesafenin simetrisinin onu çekici kıldığı belirtildi.

    "Genler çok iyi"

    Şarkıcının geniş omuzlu, T şeklinde bir vücuda sahip olması ve gür saçlarının hayranlık uyandırdığını söyleyen uzmanlar, "Bu özellikler bu kişiden dünyaya gelecek çocuğun da iyi genler taşıyacağına dair ipuçları veriyor." dedi.

    Altın orana göre dünyanın en yakışıklı erkeği Harry Styles #1

    Altın orana göre dünyanın en yakışıklı erkeği Harry Styles #2

    Altın orana göre dünyanın en yakışıklı erkeği Harry Styles #3

    Altın orana göre dünyanın en yakışıklı erkeği Harry Styles #4

    Altın orana göre dünyanın en yakışıklı erkeği Harry Styles #5


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