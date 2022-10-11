Altın orana göre dünyanın en yakışıklı erkeği Harry Styles

Altın orana göre dünyanın en yakışıklı erkeği Harry Styles

Oscar ödüllü oyuncu Harry Styles, dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi.

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu ve şarkıcı Harry Styles (28), 'altın oran'a göre 'dünyanın en yakışıklı erkeği' çıktı.

Psikolog Jo Hemmings, şarkıcının altın oranının yüzde 98,15 olduğunu açıkladı. Styles'ın gözleri arasındaki mesafenin simetrisinin onu çekici kıldığı belirtildi.

"Genler çok iyi"

Şarkıcının geniş omuzlu, T şeklinde bir vücuda sahip olması ve gür saçlarının hayranlık uyandırdığını söyleyen uzmanlar, "Bu özellikler bu kişiden dünyaya gelecek çocuğun da iyi genler taşıyacağına dair ipuçları veriyor." dedi.