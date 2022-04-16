Vatandaşlıktan çıkarılmıştı! Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner bakın kimmiş...

Sunucu ve oyuncu Zuhal Topal, 13 yıldır evli olduğu eşi Korhan Saygıner ile mutlu bir evlilik sürüyor. Lina adında bir kızları olan çift, magazin gündeminin merak edilen isimleri arasında yer alıyor.

Sihirli Annem dizisindeki "Suzan" karakteriyle hafızalara kazınan Zuhal Topal, kariyerine sunuculuk yaparak devam ediyor.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünden mezun olarak sektöre atılan Topal, televizyona ilk adımını 1994 yılında Show TV'de yayınlanan Palavra Aşklar dizisiyle attı.

Atv'de yayımlanan Selena adlı dizide "Fitnat Korkmaz" adında bir müdireyi oynayan Topal, Papatyam, Geniş Aile, Avrupa Avrupa dizilerinde de rol aldı.

Papatyam dizisinde canlandırdığı "izdivaç programı sunucusu" karakteri beğenilince gelen teklif üzerine Zuhal Topal'la İzdivaç adında bir evlilik programı sunmaya başladı ve oyunculuğa ara verdi.

Şimdilerde TV8 ekranlarında Yemekteyiz programını sunan başarılı isim, özel hayatı ile de merak konusu.

Zuhal Topal'ın ailesi özellikle de eşi Koray Saygıner kimdir, ne iş yapıyor merak ediliyor.

13 yıllık aşk

Ünlü oyuncu ve sunucu Zuhal Topal ile 27 Ağustos 2008 yılında İstanbul Sarıyer Yeniköy'de bulunan Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlendi.

Zaman zaman kızının fotoğraflarını paylaşan Topal, eşini magazin gündeminden uzak tutmaya özen gösteriyor.

Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner kimdir

Aslen İzmir Karşıyakalı olan Korhan Saygıner, ailenin en küçüğü olarak 9 Ağustos 1976 tarihinde dünyaya geldi.

2005 Yılında ilk albümü Yaz Beni ile müzik piyasasındaki yerini almış özellikle İstemiyor ve Yaz Beni şarkıları dikkat çekti. En son olarak Türk Böbrek Vakfı'nın organ bağışı kampanyasına destek amacıyla yaptığı "Bir Işık da Sen Tut" isimli besteyle ödül aldı.

Zuhal Topal'la evliliğinden Lina adında bir kız çocuğu bulunan Korhan Saygıner, Zuhal Topal'la Sofrada'nın yapım şirketi Dual Yapımın da sahibidir.

KKTC vatandaşlığından çıkarıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti, 1200 kişilik vatandaşlık listesinde yaptığı değerlendirmede aralarında ünlü oyuncu ve sunucu Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner'in de bulunduğu 175 kişinin vatandaşlığını iptal etmişti.